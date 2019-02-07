Ordu'da Yolcu Minibüsü Evin Duvarına Çarptı: 8 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde freni patlayan minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde freni patlayan minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Gül
yönetimindeki 52 D 7166 plakalı minibüs, freninin patlaması nedeniyle Evkaf Mahallesi'nde bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücü Gül ile yolcular Berat Yaman, Emre Efe, Resul Karaman
, Ümran Demir, Onur Özin, Zeliha Aksoy ile Hakan Tunahan Hoşgönül hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:29 Kaynak: AA
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