Ordu'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ve 14 yolcu çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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