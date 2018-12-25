Ordu'da Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hafif yaralandı.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Rize'ye giden Metro firmasına ait Hazım Şahiner yönetimindeki 34 UMC 95 plakalı yolcu otobüsü ile Yaşar Çakır'ın kullandığı 52 HT 624 plakalı cip, Fatsa-Bolaman yolu Kırlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



Cip sürücüsü Çakır kaza yerinde yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Şahiner ile 9 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Trabzon istikameti kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



Öte yandan kazanın, cip sürücüsü Çakır'ın ters istikamette seyir halindeyken gerçekleştiği iddia edildi.

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