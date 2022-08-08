Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

08.08.2022 18:09
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kaynak: AA

Giresun, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika
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