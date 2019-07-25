Son Dakika Haberleri: Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
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Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

21 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Fatsa, Ordu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:27 
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