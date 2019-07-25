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Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Samsun'dan Giresun istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, yolcu otobüsü ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Giresun, Samsun, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:59 Kaynak: AA
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