Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 8 yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:59 Kaynak: AA
'nun Fatsa
ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Samsun
'dan Giresun
istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu
Dolunay Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, yolcu otobüsü ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa ve Ünye
'deki devlet hastanelerine sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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