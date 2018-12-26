Ordu'da Yolda Kalan Ambulans ve Cenaze Aracı Kurtarıldı
1 saat önce
ORDU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans ve cenaze araçları, belediye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
ORDU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans ve cenaze araçları, belediye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ordu
'da yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi
ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kumru
ilçesine bağlı Konak
Mahallesinde hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ambulansı kar nedeniyle yolda kaldı. Ambulans iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ulaştığı hastayı alarak hastaneye ulaştırıldı. Akkuş
ilçesi Çayıralan
Mahallesinde ise cenaze aracı karlı yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesi ile cenaze aracı kurtarıldı. Kar yağışının sürdüğü Ordu'da il merkezi ve 14 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: DHA
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