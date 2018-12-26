Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yolda Kalan Ambulans ve Cenaze Aracı Kurtarıldı (2)

Ordu'da Yolda Kalan Ambulans ve Cenaze Aracı Kurtarıldı (2)

7 dakika önce

AKKUŞ'TA AÇ KALAN HAYVANLARA YİYECEKYoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yabani hayvanların aç kalmaması için Akkuş Belediyesi harekete geçti.

Ordu'da Yolda Kalan Ambulans ve Cenaze Aracı Kurtarıldı (2), System.String[]
AKKUŞ'TA AÇ KALAN HAYVANLARA YİYECEK

Yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yabani hayvanların aç kalmaması için Akkuş Belediyesi harekete geçti. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve köy yollarının yanı sıra ormanlık alanlara yiyecek bıraktı.

Belediye Başkanı İsa Demirci, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyoruz. Kar yağışıyla birlikte havaların soğumasından dolayı, köy yolları ile ormanlık alanlara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarıyla yabani hayvanlara yiyecek temin ediyoruz" dedi.

Başkan Demirci, aynı zamanda yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kar temizleme ve yol açma çalışmalarının sürdürüldüğünü de bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:58 Kaynak: DHA

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