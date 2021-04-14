Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar

14.04.2021 16:03

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar Ordu'da iftar saati evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan vatandaşlar ilk oruçlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftariyelik stantlarında açıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar

ORDU - Ordu'da iftar saati evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan vatandaşlar ilk oruçlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftariyelik stantlarında açıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan vatandaşlar için Ordu'nun giriş ve çıkışına iftariyelik stantlar yerleştirdi. Vatandaşlar da gördükleri stantlarda duraklayarak oruçlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemekleri ile açtı.

İftarı nerde açacaklarını konuşurken Büyükşehir Belediyesinin standını gördüklerini söyleyen sürücüler, "Bizim gibi ömrünü yolda geçiren şoförler için çok güzel bir organizasyon. Böyle bir imkan sundukları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

"Yolda bulunan misafirlerimiz oruçlarını rahatlıkla açabilecekler"

Ordu'nun giriş ve çıkışına iftariyelik stant kurduklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, "Tamamen hijyen kurallarına uygun, trafiği engellemeyecek şekilde kurduğumuz statlarda, yolda bulunan misafirlerimiz oruçlarını rahatlıkla açabilecekler" dedi.

Başkan Vekili Atik şöyle konuştu:

"Ramazan ayı içerisinde Ordu'dan gelip geçen, ya da Ordu'ya geldik de burada nerde iftar açalım diyen vatandaşlarımız için Ordu'nun giriş ve çıkışlarına iftarlık sıcak yemek ikramı için stantlar kurduk. Bu stantlarda Ordu'dan geçen vatandaşlarımızın bile mağdur olmaması adına iftar saatinde sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Tamamen hijyen kurallarına uygun, trafiği engellemeyecek şekilde kurduğumuz statlarda yolda bulunan misafirlerimiz oruçlarını rahatlıkla açabilecekler. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en zor şartlarda bile yanında olmak için çalışıyoruz"

"İftar saatinde yolda olanlar acele etmeden oruçlarını açacaklar"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında bazı noktalara stantlar kurarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına iftar yemeği ikramı yapıyoruz. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda ve her gün bir ilçede olmak üzere Ramazan ayı boyunca oruçlarını açmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet verirken aynı zamanda Ordu'nun giriş ve çıkışlarında da yolda bulunan misafirlerimize kurduğumuz stantlarda iftariyelik ikram ediyoruz. İftar saatinde yolda olan vatandaşlarımız bizim stantlarımıza gelerek acele etmeden oruçlarını açabilecekler" şeklinde konuştu.

"Stantlarda dağıtılan sıcak yemeklerle oruçlarımızı açtık"

Ordu'nun giriş ve çıkışında kurulan iftar stantlarında oruçlarını açan sürücüler, "İftar saatinde yolda bulunuyoruz. Ne yapalım, iftarımızı nerede açalım derken Büyükşehir Belediyesinin iftarlık dağıtımın noktasını gördük. Durduk ve iftarımızı bu stantlarda dağıtılan sıcak yemeklerle açtık ve mağduriyetimiz giderildi. Bizim gibi ömrünü yolda geçiren şoförler için çok güzel bir organizasyon. Böyle bir imkan sundukları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yolda kalanlara iftar - Son Dakika


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