Ordu'da yollara 'kırmızı çizgi' - Son Dakika

Tüm ülke genelinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz', 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' mottosu ile ülke genelinde eş vakitli olarak başlatılan kampanya Ordu'da da başladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Hükümet Caddesi 19 Eylül kavşağında gerçekleştirilen "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" Kampanyası'nın başlatılması programında konuşan Vali Tuncay Sonel, uygulamanın amacının kavşak giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkını vermeye dikkat çekerek, farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.

Vali Tuncay Sonel, konuşmasının devamında yaya önceliğine önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" kampanyasına riayet etmeleri konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Ordu ili genelinde sürücülerin yaya önceliğine önem verdiğini hatırlatan Vali Sonel, "Lütfen vatandaşlarımız yaya çizgisine adımını attığı zaman şoför arkadaşlarımız dursunlar. Yayaya öncelik versinler. Bazı arkadaşlarımız bu kurala hakikaten çok güzel uyuyor. Ancak, bazen de dalgınlıktan mı olsa gerek, ya da işin bilincinde olmamak mı dikkat etmiyoruz. Hepimiz bu kurala dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Farkındalık projesinin Ordu'da en iyi şekilde uygulanması için tüm kurumların çaba sarf edeceğinin altını çizen Vali Sonel, tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.

İçişleri Bakanlığınca, 81 ilde daha önce uygulanan 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesine de değinen Vali Tuncay Sonel sözlerini şöyle tamamladı: "Bakanlığımızca başlatılan bu ve buna benzer projelerin amacı, sağlıklı, kazasız belasız günler geçirmektir. Bu vesileyle alanda görev alan kahraman güvenlik güçlerimiz var, emniyetimiz var, jandarmamız var, trafik polisi arkadaşlarımız var. Kadınıyla, erkeğiyle onlara da kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Lütfen! Ordu ailesi olarak buna dikkat edelim. Bu proje inşallah hayırlı, uğurlu olur. Allah razı olsun."

Vali Tuncay Sonel daha sonra beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ile birlikte "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması için hazırlanan el broşürlerini sürücülere ve yayalara vererek, uygulamayla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vali Sonel ve diğer protokol üyeleri tarafından Hükümet Caddesi 19 Eylül kavşağındaki yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi. - ORDU