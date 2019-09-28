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Ordu'da yollarda sıkı denetim

6 dakika önce

Ordu'da kara yollarında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri, deniz yolu ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik bir...

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Ordu'da kara yollarında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri, deniz yolu ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik bir çalışma yapıldı.


233 jandarma personelinin katıldığı uygulamada 3 bin 683 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Uygulamada 2 bin 217 araç sorgulanırken 57 araca 15 bin 983 lira para cezası uygulandı. 13 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün belgesine el konuldu. 12 araç sürücüsüne araç kullanırken sigara içmekten bin 836 lira idari para cezası kesildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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