Son dakika gündem: ORDU'DA 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI - Son Dakika

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ve Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), iş birliğinde 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik' temasıyla Ordu'da çalıştay düzenledi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), işbirliğinde Ordu'da, gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik' temasıyla çalıştay düzenledi. Ordu- Giresun Bahçeşehir Koleji Enver Yücel Kampüsü'nde düzenlenen çalıştaya, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, BAU Global ve Birleşmiş Milletler UNİTAR Türkiye Başkanı Enver Yücel, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik aracılığıyla kadınların ve gençlerin akıllı tarım uygulamaları dijital tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili teknolojilerin süreçlere aktif olarak dahil edilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması hedefleniyor.

'HER YAŞTAKİ TÜM GİRİŞİMCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, çalıştay öncesinde yaptığı açıklamada, eğitimle ilgili bilgi verdi. Ordu'da her yaştaki girişimcilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Karadeniz, 'Kadın kooperatiflerimizin özellikle alın teriyle ürettikleri büyük emek verdikleri ürünlerini dünya pazarına çıkartabilmeleri, satışını, pazarlamasını yönetebilmesi, e-ticaretini ve markalamasını en iyi şekilde yapabilmeleri, bunu hem ülke hem de dünya markası olarak sunabilmeleri amacıyla buradayız. Birleşmiş Milletlerden katılım gösteren uzmanlar ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden çok kıymetli akademisyenlerimiz burada. Eğitimlerle beraber iki gün boyunca kadınlarımızın üretimlerini nasıl dünyaya pazarlayabileceklerini öğreteceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Bundan sonrasında Ordu ilimizde özellikle tüm tarım, teknoloji alanında ve aynı zamanda tüm üretim, pazarlama, markalama alanındaki her yaştaki tüm girişimcilerimize üniversite olarak destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA DESTEK

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, ise, 'Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Bahçeşehir Üniversitesi ile sürdürülebilir gıda sistemlerinin desteklenmesi amacıyla bir işbirliği yapmış durumundayız. İşbirliği çerçevesinde de kadınların güçlendirilmesi, kooperatifçiliğin daha da etkin hale getirilmesi özellikle de yöresel ürünlerin pazara erişimini daha da olması gereken kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik yapıyoruz. Bugün gerçekleşecek olan ikinci eğitimimiz ve kadın kooperatiflerin de yer aldığı bir etkinlik. Bir öncesinde Giresun Piraziz' de çok katılım ile gerçekleştirdik. Oradaki kadınlarımızın yürüttüğü ve kurduğu kooperatiflerin ürünleri tek tek elden geçirildi, onlara yol haritaları verildi. Burada da aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına destek de vermek üzere, kadınların tarımdaki rolünün daha iyi ortaya konması, kadın girişimciliğin desteklenmesi, yöresel ürünlerin kadınların da girişimi ve öncülüğünde pazara erişiminin desteklenmesi için Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli hocaları ve FAO'nun teknik uzmanları ve hocaları ile birlikte interaktif, çok katılımlı bir eğitim gerçekleşiyor? diye konuştu.