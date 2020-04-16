Ordu'da yüksek kesimlere bahar ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

Ordu'da yüksek kesimlere bahar ayında lapa lapa kar yağdı

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları nisan ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Ordu'nun kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli ilçelerde ve yaylalarda kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Kentin, yüksek rakımlı, Aybastı, Gürgentepe gibi ilçeleri ile bin 500 ve 2 bin rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Nisan ayı ortalarında yağan kar yağışı sonrası evler ile çatıları, araçlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bahar aylarında nadir olarak görülen ve yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi.