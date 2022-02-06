Ordu'da yürek parçalayan ölüm! Yangında hayatlarını kaybeden minik kardeşler aynı tabuta konuldu - Son Dakika

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde cuma günü saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Selami Alantepe'nin, yeğenini son anda kurtardığı, kendi çocuklarını kurtarmaya çalışırken patlama olması nedeniyle tekrar giremediği evde alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen Alantepe kardeşlerin cesediyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AYNI TABUTA KONULDULAR

Kardeşlerin cenazeleri otopsi işleminin ardından Korgan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Aile yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan teslim alınan Eymen ve Yaman kardeşlerin aynı tabuta konulan cenazeleri, ilçedeki Kırıkbozu Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi. İki kardeş, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Selami Alantepe'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.