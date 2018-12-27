Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yürekleri Ağza Getiren Görüntü Güvenlik Kamerasında

Ordu'da Yürekleri Ağza Getiren Görüntü Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Ordu'da yürekleri ağza getiren görüntü güvenlik kamerasındaORDU'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye girmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı.

Ordu'da yürekleri ağza getiren görüntü güvenlik kamerasında

ORDU'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye girmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takıldığı aşağıya inemeyen çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuk araçtan inen vatandaş ve diğer arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:27 Kaynak: DHA

Ordu, 3. Sayfa
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