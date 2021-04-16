Ordu'da zabıta ekipleri ramazan denetimlerini sürdürdü - Son Dakika

Ordu'da zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Salgın nedeniyle denetimlerini düzenli olarak sürdüren ekipler, ramazanda da halk sağlığı için 19 ilçede denetimlerini yoğunlaştırdı.

Şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları, semt pazarları, otogar, park gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapan ekipler, vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı.

Market, fırın ve benzeri iş yerlerindeki üretim alanlarını da denetleyen ekipler, belirlenen gramaj ve fiyatları da kontrol ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, salgının ilk gününden bu zamana kadar denetimleri artırarak devam ettirdiklerini kaydetti.