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Ordu'da zabıtalara yabancı dil kursu

28 dakika önce

Ordu'da zabıtalara yabancı dil kursuORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, turist olarak kente gelen konuklarla daha rahat iletişim kurulabilmesi amacıyla zabıtalara İngilizce eğitimi veriyor.

Ordu'da zabıtalara yabancı dil kursu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, turist olarak kente gelen konuklarla daha rahat iletişim kurulabilmesi amacıyla zabıtalara İngilizce eğitimi veriyor.

Turizm şehri olma yolunda hızla ilerleyen Ordu, bu konuda çalışmalara aralıksız devam ediyor. Daha önce, Turizm Zabıtası kurarak kente gelen yerli ve yabancı misafirlere yardımcı olan ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda düzenlenen yabancı dil eğitimi ile kendilerini geliştiriyor.

17 zabıta eğitim alıyor"

Turizmin Ordu'da hızla ivme kazandığının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz, turizm zabıtası kadrosuna ek olarak 17 personelimizi daha bu bünyeye adapte ettik. Amacımız, kentimize gelen yabancı turistler ile daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak. Bunun için de ekiplerimiz yine belediyemiz bünyesinde bulunan, ORMEK kurslarında eğitim alıyorlar. Hedefimiz ilimize gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin tatillerini rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Ordu'da zabıtalara yabancı dil kursu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, turist, Ordu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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