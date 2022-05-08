Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı - Son Dakika
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Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı

08.05.2022 18:27

Ordu'da, 3 zihinsel engelli oğluna tek başına bakan 45 yaşındaki Nimet Genç, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Ordu'da, 3 zihinsel engelli oğluna tek başına bakan 45 yaşındaki Nimet Genç, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden Nimet Genç, 17, 21 ve 23 yaşlarındaki zihinsel engelli üç oğluna hem annelik hem babalık yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, "Anneler Günü" dolayısıyla evinde ziyaret ettiği fedakar anneye çiçek verdi.

İnan, hayatını üç özel çocuğuna adamış anneye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Nimet Genç'in örnek bir davranış sergilediğini vurgulayan İnan, "Nimet hanım hem takdiri hem de teşekkürü hak eden, eli öpülesi bir anne." dedi.

Nimet Genç ise böyle bir günde kapısını çalarak ailesiyle yakından ilgilenen İnan'a teşekkürlerini sundu.

Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı
Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı
Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı
Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı
Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı
Zihinsel engelli üç oğluna bakan anne unutulmadı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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