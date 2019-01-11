Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü
25 dakika önce
ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.
ORDU'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.
Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde özel sanayi sitesi önünde meydana geldi. Yüksel Kurnaz yönetimindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, Cenan Alper'in kullandığı yolcu minibüsüne çarptı. Ardından yolcu minibüsü de Sinan Üstün'ün kullandığı 52 KA730 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü Yüksel Kurnaz ve yanındaki eşi Türkan Kurnaz, kazada ağır yaralandı. Kurnaz çifti, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis
kazayla gili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:34 Kaynak: DHA
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