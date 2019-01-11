Son Dakika Haberleri: Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü

Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü

25 dakika önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.

Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü, System.String[]
ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde özel sanayi sitesi önünde meydana geldi. Yüksel Kurnaz yönetimindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, Cenan Alper'in kullandığı yolcu minibüsüne çarptı. Ardından yolcu minibüsü de Sinan Üstün'ün kullandığı 52 KA730 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü Yüksel Kurnaz ve yanındaki eşi Türkan Kurnaz, kazada ağır yaralandı. Kurnaz çifti, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.  Polis kazayla gili soruşturma başlattı.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:34 Kaynak: DHA

Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı

Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 1002 TL Para Cezası Verildi Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 17:59:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]