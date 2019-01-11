Son Dakika Haberleri: Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü

Ordu'da Zincirleme Kaza; Otomobil Sürücüsü ve Eşi Öldü

12 dakika önce

Ordu'da zincirleme kaza; otomobil sürücüsü ve eşi öldüOrdu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.

Ordu'da zincirleme kaza; otomobil sürücüsü ve eşi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde özel sanayi sitesi önünde meydana geldi. Yüksel Kurnaz yönetimindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan Cenan Alper'in idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı. Ardından yolcu minibüsü Sinan Üstün'ün kullandığı 52 KA730 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan sürücü Yüksel Kurnaz ve eşi Türkan Kurnaz kazada ağır yaralandı. Yüksel ve Türkan Kurnaz çifti kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla gili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

Ordu, Güncel
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