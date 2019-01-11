Ordu'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobil ve 1 dolmuşun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde 2 otomobil ve 1 dolmuşun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Samsun-Ordu karayolu Özel Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kurnaz (75) yönetimindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, Cenan Alper'in kullandığı 52 D 7055 plakalı dolmuşa, dolmuş da Sinan Üstün yönetimindeki 52 KA 730 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında dolmuşa arkadan çarpan otomobilde bulunan sürücü Yüksel Kurnaz ve eşi Türkan Kurnaz (71) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 25 dakika tek şeritten sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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