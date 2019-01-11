Ordu'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü
1 saat önce
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 2 ölüORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ordu
'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
ORDU - Ordu'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Samsun-Ordu karayolu Özel Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kurnazyönetimindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, Cenan Alper'in kullandığı 52 D 7055 plakalı dolmuşa, dolmuş da Sinan Üstün yönetimindeki 52 KA 730 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada dolmuşa arkadan çarpan otomobilde bulunan sürücü Yüksel Kurnaz ve eşi Türkan Kurnazağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdiler.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 25 dakika tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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