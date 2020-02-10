Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir yolcu otobüsü ile iki tırın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu ilçe girişinde başka bir otomobile çarptı.

Yoldaki kaza nedeniyle bir yolcu otobüsü, iki tır ve 6 otomobil daha çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobillerdeki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.