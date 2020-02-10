Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir yolcu otobüsü ile iki tırın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir yolcu otobüsü ile iki tırın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu ilçe girişinde başka bir otomobile çarptı.

Yoldaki kaza nedeniyle bir yolcu otobüsü, iki tır ve 6 otomobil daha çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobillerdeki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Gülyalı, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]