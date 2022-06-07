Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

07.06.2022 00:57
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat A. idaresindeki 52 EC 188 plakalı otomobil, Serap O.'nun kullandığı 52 SA 160 plakalı otomobil ve Dinçer G. yönetimindeki 34 DSU 623 plakalı kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle araçlar savrulurken, kamyonette yolcu olarak bulunan Ömür G., Arif G. ile 4 yaşındaki A.E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 12 acil sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan maddi hasar oluşan araçlar ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı. - ORDU

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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Altınordu, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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