Ordu'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı