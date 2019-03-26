Ordu'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Geyik yönetimindeki 52 LD 133 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'ndeki Ünye sahil yolunda, Yaşar Taflan
'ın kullandığı 44 AAE 929 plakalı otomobille çarpıştı. Taflan'ın kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Mustafa Kaya yönetimindeki 52 FE 511 plakalı otomobile, bu otomobil ise Emine Öztürk idaresindeki 52 AAF 243 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler Taflan, Kaya ve Öztürk ile otomobildeki Derya Demirel 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:39 Kaynak: AA
D-100 Karayolu'nda Trafik Kazası: 1'i Polis, 3 Yaralı
Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı
1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak
Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı