Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler Azaboğlu ve Gemici ile araçlarda bulunan Fadime Özkan ve Gülçin Yılmaz yaralandı.

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