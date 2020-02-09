Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu Perşembe- Bolaman yolu Doğan Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yoldaki kaza nedeniyle iki yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki ve otobüslerdeki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karadeniz Sahil Yolu, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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