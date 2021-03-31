Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor - Son Dakika

Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor

31.03.2021 09:06
Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz ay içinde yüksek kesimli ve bazı sahil kesiminde görülen don olayının açan fındık tomurcuklarına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Ordu'da batı tarafından başlayarak, doğu bölgesine kadar o kuşakta önemli...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz ay içinde yüksek kesimli ve bazı sahil kesiminde görülen don olayının açan fındık tomurcuklarına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Ordu'da batı tarafından başlayarak, doğu bölgesine kadar o kuşakta önemli bir zarar var. Bu zarar da doğal olarak rekolteyi olumsuz olarak ciddi yönde etkileyecektir" dedi.

Bu yıl, Ordu ve çevresinde kış mevsiminde etkili olan sıcak ve güneşli hava, fındık ve diğer tomurcukların erken açmasına neden oldu. Geçen ay içerisinde etkili olan kar yağışı sonrası, bazı bölgelerde görülen buzlanma ise, özellikle 200-600 rakım yükseklikteki fındıklara ciddi zararlar verdi. Bu bölgelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında, yüzde 30 ile yüzde 90 arasında hasar olabileceği belirtildi.

"Bazı bölgelerde hasar yüzde 90'a ulaştı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 200-600 rakımlı alanlarda zararın, yüzde 30 ile yüzde 90 arasında değişkenlik gösterdiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz ay 15-16 şubat tarihinde yağan kar ve devamında eksilerde olan 4 günlük hava sıcaklığı, patlayan fındık tomurcuklarına önemli ölçüde zarar verdi. 200 rakımdan 600 rakıma kadar yaklaşık yüzde 30'lardan, neredeyse yüzde 90'a yakın bir zararla karşı karşıya kalındı. Biz ziraat odaları olarak ön tespit için alanlara ziraat mühendislerimiz ile birlikte çıkarak, çiftçilerimizin şikayetlerini alanda dinledik. O süreçten sonra da zararın boyutu ile ilgili çalışma başlatıldı. Şuanda bakıldığında TARSİM'e sigorta yaptıran üreticilerimiz müracaat yaptıktan sonra şuanda alanlarda çalışmalar devam ediyor ve aldığımız bilgiler de zararın önemli derecede yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

"Ordu'daki zarar, rekolteyi olumsuz şekilde etkileyecektir"

Şuanda ziraat odaları ve tarım müdürlükleri ile beraber yapılan çalışmalar sonucunda Ordu'da fındık hasarının boyutu ile ilgili net rakamın kısa süre sonra belli olacağını ve bu zararın rekolteyi ciddi oranda etkileyeceğini ifade eden Soydan, "Ordu iline ne kadar zarar olduğu, kamuoyu ile paylaşılınca ortaya çıkacak. Hatta zararın, Giresun'un Bulancak ve Piraziz ilçelerine doğru da olduğunu açıkça görüyoruz. Ordu'da batı tarafından başlayarak, doğu bölgesine kadar o kuşakta önemli bir zarar var. Bu zarar da doğal olarak rekolteyi olumsuz olarak ciddi yönde etkileyecektir" şeklinde konuştu.

"Risk geçmiş değil"

"Şuanda yapraklar açtığından hem don olayı, hem de dolu yağışında risk geçmiş değil" diyen Soydan, "Önümüzde belki soğuk hava riski devam ediyor. Hatta bundan sonra fındıkta dolu olaylarını yaşıyoruz. Fırtına ve rüzgarın da fındığa zarar verdiğini biliyoruz. Fındıkta hastalıklar, zararlılar ve bunların yanında kuraklığın da zarar verebildiğini biliyoruz. Fındık kolaylıkla harmana gelen bir ürün değil, üreticinin çok mücadele etmesi gerekiyor" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Fındık, Ordu, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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