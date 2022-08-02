Zülfiye, tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
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Zülfiye, tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı

02.08.2022 15:37
Zülfiye, tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı

ORDU'da, Zülfiye Ö. (45) sokakta tartıştığı eski erkek arkadaşı Ercan Ölmez'i (45), bıçakla yaraladı.

ORDU'da, Zülfiye Ö. (45) sokakta tartıştığı eski erkek arkadaşı Ercan Ölmez'i (45), bıçakla yaraladı. Ölmez, hastaneye kaldırılırken, Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Ölmez ile sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülfiye Ö. elindeki bıçakla Ercan Ölmez'i, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli Zülfiye Ö. ve R.A.Ö. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ölmez, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölmez'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan R.A.Ö. ile Zülfiye Ö., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan R.A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Zülfiye Ö.'nün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ordu'da bir kişi, eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ordu'da bir kişi, eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zülfiye, tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

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