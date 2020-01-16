Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü - Son Dakika

Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü

6 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan arazi kavgasında amca yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan arazi kavgasında amca yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta yaşayan Mahmut Bektaş (55), yeğeni Murat Bektaş (33) ile arazi yeri yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine amca Mahmut Bektaş, evden aldığı av tüfeğiyle yeğeni Murat Bektaş'a ateş etti.

Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayan Mahmut Bektaş, cinayet işlediğini belirterek, jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, tüfekle vurulan Murat Bektaş'ın öldüğünü belirledi.

Murat Bektaş'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Mahmut Bektaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 04:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'daki arazi kavgasında amca yeğenini tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]