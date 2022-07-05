Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı

05.07.2022 00:57
Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve 3 binanın hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve 3 binanın hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Liseler Mahalles Akkuş Niksar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmanın hava boşluğundan yol alarak kısa sürede çatıdaki petrol maddeden oluşan membran ve ahşap malzemeye ulaşan yangın, bitişikteki binalara da sıçrayarak büyüdü. Olayı görenlerin uyarıları ile binalardakiler dışarı çıkarken, güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu.

Güvenlik ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluştururken, ilkyardım bilgisi olan vatandaşlar da ekiplere destek oldu. Çatıdaki ahşap malzemenin tutuşması merdivenle yukarı çıkan itfaiye erlerine zorluk yaşatırken, ekiplerin bir kısmı da bina içerisinden müdahalede bulundu.

Evlerinin yandığını gören vatandaşlar çaresizlik içinde söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaşların sulama hortumlarıyla çatıda yangına mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek oldukları görüldü.

Ekiplerin yaklaşık iki saat sürede kontrol aldıkları yangın sonrası bitişikte bulunan iki binanın çatı kısımları kullanılamaz hale gelirken üst katlarında ise ciddi hasar meydana geldi.

Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, soğutma ve hasar tespit çalışmaları için inceleme başlatıldı. - ORDU

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Ordu'da 5 katlı binada yangın Son dakika haber: Ordu'da 5 katlı binada yangın Ordu'da küvet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu Ordu'da küvet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 07:07:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement