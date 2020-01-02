Ordu'daki Bolaman Havzası ıslah edilecek - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolaman Havzası'nın ıslah edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesine yönelik projenin, 2020 yılı yatırım programına alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu projenin Türkiye'nin diğer bölgelerine de örnek olacağını vurguladı.

Ankara'da bir süredir gerçekleştirdiği görüşmelerden başarıyla çıktıklarını ve Bolaman Havzası Islah Projesi'nin, 2020 yılı yatırım bütçe programına konulduğunu kaydeden Güler, "Bolaman Havzası bu çalışma ile susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak, tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilecek. Ayrıca yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve ekosistemiyle anılan bir havzaya dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Güler, projenin, ekosistem açısından bir kalkınma, yaşam kalitesini yükseltme projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile havza üzerinde bulunan derelerde kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, doğa turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların kullanımda eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemler ortadan kaldırılacak. Islah çalışması kapsamında havza üzerindeki su kaynaklarının rehabilite edilerek korunması, doğa ve çevrenin korunması, havza üzerinde bulunan ilçelerin birbirleriyle olan yolların yenilenmesi, içme suyu yetersizliğinin ortadan kaldırılması için şebeke ve altyapı çalışması yapılması, sel, heyelan ve taşkın olaylarının önüne geçmek için arazinin rehabilite edilmesi, yöre insanının ekonomik ve sosyal sorunlarının iyileştirilmesi için hayvancılık, tarım ve turizm gibi kırsal kalkınma projelerine yönlendirilmesini hedefliyoruz."

Bir anlamda bu projeyle karşılarına ekonomik, sosyal, turizm ve tarım alanlarında yeni sahalar açılacağına dikkati çeken Güler, "Bu projeyi paydaş kurumlarla bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyorum. Projemize destek veren ve 2020 yılı programına alınmasına büyük katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.