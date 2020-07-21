Ordu'daki Boztepe'de yamaç paraşütünün uçuş pisti yenilendi - Son Dakika

Ordu'nun gözde turizm mekanlarından Boztepe'de, yamaç paraşütü tutkunları için uçuş pisti yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'de, yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştiren adrenalin tutkunlarının yıllardır beklediği güvenli pist alanının hizmete girdiği belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve açıklamada değerlendirmesine yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, yamaç paraşütü tutkunlarının güvenli bir atlayış gerçekleştirebilmeleri için 10 gün önce verdikleri sözü yerine getirdiklerini aktardı.

Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla toplam 250 metrekare büyüklüğündeki pist alanını doğal dokuyla uyumlu yeşil kauçukla kapladıklarını anlatan Şişman, güvenli bir kalkış, keyifli bir uçuş için her şeyin hazır olduğunu ifade etti.

Şişman, hizmete sundukları projelerle Boztepe'nin cazibesinin daha da artacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ordu'yu 12 ay boyunca turizmin gözdesi olan bir il haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda Bulutlara Dokunun Projesi, peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş yolları projelerimizle birlikte Boztepe'nin güzelliğine güzellik kattık. Başkanımız sayın Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde ilçelerimizdeki turizm destinasyonlarında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."