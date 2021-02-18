Ordu'daki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu - Son Dakika

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüme kurulu kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay başında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin tam kapasiteyle hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı merkezin il içi ve dışından ziyaretçilerini ağırladığını ifade eden Kaya, son yağışla kayak pistindeki kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu belirtti.

Kaya, bu yağışla tesisin mart sonuna kadar hizmetini sürdürebileceğini dile getirdi.

Tesis çevresinde bulunan otel ve ahşap evlerin doluluğunun yüzde 90 seviyelerinde olduğunu kaydeden Kaya, yayla yolunun ise sürekli açık tutulduğunu belirtti. Kaya, buzlanmaya karşı sürücülerin gerekli önlemleri almasını istedi.

Kayak tesisine günübirlik gelen ziyaretçi sayısının hayli yüksek olduğuna işaret eden Kaya, "Burası, ilimizin çok önemli turizm merkezlerin biri haline geldi. 2017'den itibaren hizmet veren bu tesisi ilimize ve bölgemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum." dedi.