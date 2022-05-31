Ordu'daki Çamurlu Musluk Suyunu TBMM'ye Getiren Mustafa Adıgüzel: "Önce Temiz Su Sağlayın, Asli İşinizi Yapın Ondan Sonra Gelin Buraya"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Gürgentepe Bahtiyarlar Mahallesi sakinlerinin yaşadığı çamurlu musluk suyu sorununu ve yarın itibarıyla Ordu'da suya yapılacak zammı Meclis'e taşıdı. Adıgüzel, "Aziz Nesin fıkrası gibi az önce bir mesaj geldi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresinden. 1 Haziran itibarıyla su fiyatlarına zam yapacağını ve bu nedenle ay sonuna kadar elektronik kartlarla su yüklenmesi gerektiğini söyledi. Önce temiz su sağlayın, asli işinizi yapın ondan sonra gelin buraya" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'dan getirdiği bir şişe çamurlu çeşme suyunu bugün TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine gösterdi. Tıp doktoru olan Adıgüzel, şu açıklamayı yaptı:

"BEN BİR HEKİM OLARAK MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIMA BU SUYU TAKDİM EDEMEM AMA EĞER BUNU KULLANABİLİYORSANIZ BAHTİYARLAR HALKI DA KULLANACAK"

"Ordu ilinin kırsal mahallelerinde çeşmelerden çamur akmaktadır. Gürgentepe ilçemiz, Bahtiyarlar Mahallesi'nde halka söz verdim. Orada musluktan akan suyu buraya getirdim. Şunu söylediler: "Buradaki milletvekilleri eğer bunu içebilirse..." dediler ama ben bir hekim olarak milletvekili arkadaşlarıma bu suyu takdim edemem ama eğer bunu kullanabiliyorsanız Bahtiyarlar halkı da kullanacak.

"ÖNCE TEMİZ SU SAĞLAYIN, ASLİ İŞİNİZİ YAPIN ONDAN SONRA GELİN BURAYA"

Ayrıca Aziz Nesin fıkrası gibi az önce bir mesaj geldi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresinden. 1 Haziran itibarıyla su fiyatlarına zam yapacağını ve bu nedenle ay sonuna kadar elektronik kartlarla su yüklenmesi gerektiğini söyledi. O mesaj da burada, Aziz Nesin fıkrası gibi. Önce temiz su sağlayın, asli işinizi yapın ondan sonra gelin buraya. ve bunu da burada halkın vicdanına gösteriyorum."