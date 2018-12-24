Ordu'daki Cesedin Kimliği Belirlendi
2 saat önce
Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda bulunan parçalanmış erkek cesedinin Irak uyruklu 16 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlendi.
Ordu
'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda bulunan parçalanmış erkek cesedinin Irak
uyruklu 16 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Altınordu
ilçesi Karapınar
Mahallesi'nde bulunan katı atık ve ayrıştırma tesisine getirilen tırda bulunmuş erkek cesedinin kimliği, yapılan çalışmaların ardından belirlendi. Cesedin, 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'a ait olduğu, Cumartesi akşam eve geri dönmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Polis
ekipleri yaptıkları geniş çaplı soruşturmanın ardından 3 Irak uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: İHA
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