Çöplükten Fırlayan Cesedin Kimliği Ortaya Çıktı!
2 saat önce
Ordu'da çöplükte bulunan parçalanmış cesedin kimliği ortaya çıktı. Cesedin Irak uyruklu 16 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu Altınordu ilçesi Karapınar mahallesinde, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda bulunan parçalanmış erkek cesedinin Irak uyruklu 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
PARÇALANMIŞ CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ordu'da bulunan katı atık ve ayrıştırma tesisine getirilen TIR'da bulunmuş erkek cesedinin kimliği, yapılan çalışmaların ardından belirlendi.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU
Cesedin, 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'a ait olduğu, Cumartesi akşam eve geri dönmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri yaptıkları geniş çaplı soruşturmanın ardından 3 Irak uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:50 Kaynak: İHA
Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti