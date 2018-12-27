Ordu'daki Cinayete 2 Tutuklama
46 dakika önce
Ordu'da, parçalanmış cesedi çöp ayrıştırma tesisinde bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Ordu
'da, parçalanmış cesedi çöp ayrıştırma tesisinde bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı. Altınordu
ilçesine bağlı Karapınar
Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık
Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:36 Kaynak: İHA
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