Ordu'daki DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu şüphelinden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerince DEAŞ üyesi şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü adliyeye gönderildi, 7'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalanmıştı.

Zanlıların ikametleri ve üstlerindeki aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.