Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest - Son Dakika

Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest

25.12.2020 09:39
Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest, System.String[]

ORDU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORDU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bankaya ait POS cihazı ile pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin sınır dışı işleminin devam ettiği bildirildi.


Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest - Son Dakika


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