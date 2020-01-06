Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak - Son Dakika Spor

Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak

6 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası mendereslerde kano sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası mendereslerde kano sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Yayladaki menderesler son yıllarda yapılan kano etkinlikleriyle gündeme gelirken, karların erimesiyle debisi yükselen suda kürek çeken sporcular farklı bir heyecan yaşıyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretçilerini büyüleyen mendereslerde yapılan kano sporunu daha farklı boyutlara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Mendereslerde kanonun şimdilik gösteri amacıyla yapıldığını vurgulayan Geçtan, "Bundan sonra mendereslerde kano sporunu nasıl yarışma haline getirebiliriz ve uluslararası boyuta taşırız, onun çalışması içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce yayladaki doğal gölet üzerinde 25 ülkenin katılımıyla uluslararası kano yarışması düzenlediklerini anımsatan Geçtan, "Şimdi suyun debisine göre mendereslerde de benzer bir etkinlik nasıl yapılabilir, hem kışın hem de nisan ve mayıs aylarında bu sporu nasıl yapabiliriz araştırıyoruz." diye konuştu.

Geçtan, buradaki amacın Perşembe Yaylası'nın tanıtımına katkı sunmak olduğuna dikkati çekerek, imkan ölçüsünde adrenalin arayanları yaylaya beklediklerini aktardı.

Sarıkaya: "Suyun debisi son derece müsait"

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, Perşembe Yaylası'nda son yıllarda yeni bir şey keşfettiklerini, bunun da menderes kanosu olduğunu dile getirdi.

Mendereslerde yapılan bu sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ifade eden Sarıkaya, "Biz burada farklı bir heyecan ve deneyim yaşadık. Eğitimci arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız tespitlere göre, kasım ayından mayıs ayına kadar menderes kanosu yapılabilir. Suyun debisi buna son derece müsait." şeklinde konuştu.

Bu sporun yaylanın doğal dokusuna kesinlikle zararının olmadığını aktaran Sarıkaya, yeni çalışmalarla Perşembe Yaylası'nı farklı bir alanda tanıtacaklarını vurguladı.

Sarıkaya, mendereslerde kanonun yanı sıra, yaylada kano kayağının da yaygılaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pakistan, ABD'nin topraklarını kullanmasına izin vermeyecek
Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı! Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli

Son Dakika Haberleri
22:10 Trabzonspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor
22:08 Abdurrahim Albayrak: Monacospor... - Son Dakika Spor
21:54 Antalyaspor, Kudryashov'u açıkladı - Son Dakika Spor
21:50 Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı! - Son Dakika Spor
21:24 Eskişehirspor'da ayrılık - Son Dakika Spor
21:16 Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]