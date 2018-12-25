Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Dolu Afetzedelerine Yardım

Ordu'daki Dolu Afetzedelerine Yardım

2 saat önce

Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçelerinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı hasarlar karşılandı.

Ordu'daki Dolu Afetzedelerine Yardım, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçelerinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı hasarlar karşılandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül'de Aybastı ve Kabataş ilçelerinde dolu meydana geldiği anımsatıldı.

Aybastı'da 14, Kabataş'ta ise 4 mahallede etkili olan dolu afeti sonrası ilçelerde kurulan komisyonlarca hasar tespit çalışmaları yapıldığı vurgulanan açıklamada, yapılan tespitler sonunda, çatısında hasar oluşan 673 konut sahibine, afet ve acil yardım ödeneğinden 772 bin 500 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Hasar tespiti sonucu belirlenen tutarların, 20 Aralık itibarıyla hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:59 Kaynak: AA

Eylül, Kabataş, Aybastı, Ordu, Güncel
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