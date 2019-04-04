Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Fetö Operasyonu

Ordu'daki Fetö Operasyonu

5 dakika önce

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan 4'ü Ordu Adliyesine sevk edilirken, biri Artvin'e gönderildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, daha önce kamudan ihraç edilen ve örgütün kapatılan çeşitli kurumlarında çalışan 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana arandıkları öğrenilen şüphelilerin, ByLock kullandıkları tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:56 Kaynak: AA

Artvin, Ordu, Güncel
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