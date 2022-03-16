Ordu'daki FETÖ soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'daki FETÖ soruşturması

16.03.2022 14:26
Ordu'daki FETÖ soruşturması

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu toplam 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu toplam 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti. 27 Eylül 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5 Ocak tarihinde görülen ilk duruşmada ise 6 sanık tahliye edildi, 8 kişi bu dosyadan ayrıldı, hazır bulunmayan 9 kişi de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildi.

9 Şubat tarihinde görülen duruşmada ise sanıkların ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti, geçtiğimiz duruşmada, bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar veren 9 sanığı ve tutuklu bulunan 15 sanığı dinledi. Bu duruşmada mahkeme heyeti, V.A., M.A., U.D., H.K. isimli sanıkların tahliyesine, diğer 11 sanığın ise tutuklunun hallerinin devamına karar verdi.

Bugün (16 Mart) görülen duruşmada ise mahkeme heyeti, 11'i tutuklu toplam 33 sanığı dinledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., A.M., C.C., İ.D., M.A., S.Y., E.Ş., M.D., M.C., H.T. ve Z.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklar, örgüt ile bağlantılarının olmadığını ve üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini iler sürerek, önceki savunmalarını yineledi ve tahliyelerini talep etti. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise üstlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talep etti.

Savcı mütalaa doğrultusunda tutuksuz yargılanan M.Y., Ö.V., C.A., U.C., F.A. isimli 5 sanığın beraatine, diğer sanıkların ise cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki FETÖ soruşturması - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'daki FETÖ soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement