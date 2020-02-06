Ordu'daki fırtınanın hasar boyutu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'daki fırtınanın hasar boyutu ortaya çıktı - Son Dakika

Ordu'daki fırtınanın hasar boyutu ortaya çıktı

6 saat önce

Ordu'da dün geceden itibaren etkili olan fırtına bazı ilçelerde hasara yol açtı.

Ordu'daki fırtınanın hasar boyutu ortaya çıktı, System.String[]

Ordu'da dün geceden itibaren etkili olan fırtına bazı ilçelerde hasara yol açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde fırtınanın dün akşam saatlerinde başladığı ve şiddetinin bugün de sürdüğü belirtildi.

Yaşanan fırtına nedeniyle Vali Seddar Yavuz'un direktifleri doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin toplanarak, çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada, fırtınanın yol açtığı hasara yer verildi.

Açıklamada, saat 16.30 itibarıyla yapılan tespitlere göre, kuvvetli fırtına nedeniyle 51 konut, 32 okul ve 9 kamu binasının çatı ve dış mantolamalarının hasar gördüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"688 trafoda enerji sağlanamamaktadır. 130 elektrik iletim direği yıkılmıştır. 301 mahallede enerji kesintisi mevcuttur. Meydana gelen elektrik arızalarına 67 farklı ekip tarafından müdahale edilmektedir. Resmi bina ve konutlarda meydana gelen hasarları tespit etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından oluşturulan teknik ekiplerle 7 Şubat Cuma günü itibarıyla çalışmalara başlanacaktır. Meydana gelen fırtına ve rüzgardan dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır."

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, 4 generali görevden aldı
Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'daki fırtınanın hasar boyutu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]