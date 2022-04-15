Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede - Son Dakika
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Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede

15.04.2022 10:33
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3'ü kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3'ü kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve farklı konulardan işlem yapmak üzere 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. ve B.Ç. isimli 3'ü kadın toplamda 8 şüpheli adreslerinde yakalandı. Dün emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı.

Sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, 'fuhşa Teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan aynı olayla ilgili 10 mağdur kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. - ORDU

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede - Son Dakika


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