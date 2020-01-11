Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti - Son Dakika

Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti

6 saat önce

Ordu'da halk pazarına kurulan ısıtıcılar, soğuk kış gününde vatandaşların ısınma sorununu giderdi.

Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti, System.String[]

Ordu'da halk pazarına kurulan ısıtıcılar, soğuk kış gününde vatandaşların ısınma sorununu giderdi.

Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle'de cumartesi günleri kurulan ve organik ürünlerin satışının yapıldığı halk pazarının belirli bölümlerine ısıtıcı yerleştirdi.

Isıtıcılar sayesinde pazara gelen vatandaşlar üşümekten kurtulurken, belediye ekiplerince alışveriş yapanlara Osmanlı şerbeti ile çay ikram edildi.

Pazarı gezen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daha önce pazarı dolaştığı sırada kendisinden ısıtıcı talebinde bulunulduğunu, bu talebi hemen yerine getirdiklerini söyledi.

Pazarın kısa süre önce yenilenerek modern bir görüntüye kavuştuğunu anlatan Tören, vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını kaydetti.

Bundan sonra da bu hizmetin devam edeceğini aktaran Tören, uygulamaların vatandaşları çok memnun ettiğini vurguladı.

Vatandaşlar da belediyenin hizmetinden memnun kalarak, Aşkın Tören ve ekibine teşekkür etti.

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Son Dakika Haberleri
22:04 Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı - Son Dakika
22:03 Kimsesiz çocuklar yükümlülerin ördüğü bebeklerle uykuya dalacak - Son Dakika
22:02 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:01 Arnavutköy'de AVM yangını - Son Dakika
22:00 Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 22:06:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]