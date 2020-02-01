Ordu'daki heyelan (5) - Vali Seddar Yavuz'un açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'daki heyelan (5) - Vali Seddar Yavuz'un açıklaması - Son Dakika

Ordu'daki heyelan (5) - Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelanın meydana geldiği yerdeki 3 binanın tedbir amacıyla boşaltılacağını söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelanın meydana geldiği yerdeki 3 binanın tedbir amacıyla boşaltılacağını söyledi.

Vali Yavuz, heyelan bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunana Vali Yavuz, olayın saat 11.00 sularında meydana geldiğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla burada olduklarını söyledi.

Şu anda heyelandan dolayı yola düşen malzemelerin kaldırıldığı bilgisini veren Vali Yavuz, heyelanın üst bölgesinde bulunan 3 bina ile ilgili ise ekiplerin incelemesini tamamladığını dile getirdi.

Vali Yavuz, tedbir amacıyla üç binayı da boşaltacaklarını aktararak, "Burada 6 hanede 17 kişi yaşıyor. Güvenlik amacıyla kendilerini başka yere nakletmiş olacağız." diye konuştu.

Ordu'daki heyelan (5) - Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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