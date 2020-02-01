Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması - Son Dakika

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Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması
6 saat önce
Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:29 Kaynak: AA
Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.
Kayıtlarda midibüsün birkaç saniye ile toprak altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
Heyelanı fark eden midibüs şoförünün, aracın hızını düşürdükten sonra geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı kayıtlarda yer alıyor.
Öte yandan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın yaşadığı anları anlattı.
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