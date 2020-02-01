Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması - Son Dakika

Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması

6 saat önce

Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda midibüsün birkaç saniye ile toprak altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Heyelanı fark eden midibüs şoförünün, aracın hızını düşürdükten sonra geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı kayıtlarda yer alıyor.

Öte yandan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın yaşadığı anları anlattı.

Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması

Kazım Özcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:29 Kaynak: AA
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